Talk to Papa Joe: Retoke

Dear Papa Joe,
Maayong adlaw kanimo ug sa tanan. Tawaga lang ko og Farah, 28, dalaga pa. Nakasuway na ko og uyab sauna pero di magdugay labi na og makuha ra nila ilang gusto. Sa tinuod lang Papa Joe, kon guwapa lang unta ko naa siguroy modugay nako. Sakto ko sa height ug lawas, pero ang nakaapan lang kay akong ilong, as in pyanga kaayo kana gani’ng wala ma-proportion sa kalapdon sa akong nawong.
Nikonsulta ko og doktor ug naa siya gipakita nako nga enhance version sa akong face pinaagi sa AI ug nakita nako nga ilong ra gyud ang problema. Kaya man nako sa budget kay maayo man ko og trabaho, pero dihang nananghid nako sa akong parents kay nisupak sila, labi na nga mga relihiyoso kaayo ni sila, kay lagi mao daw ni gihatag sa akoa sa Ginuo ngano usbon daw.
Pero wala sila masayod nga grabe na nga sakit akong gidala-dala sukad pa sauna labi na sawayon ka harap-harapan nga maski pa og joke-joke lang pero makainsulto. Gusto nako ning buhaton dili para nila kondili para mismo sa ako nga ako mismo maka-appreciate sa akong hitsura. Mangayo ta ko ug opinion ninyo ug daghang salamat.
FARAH
Farah,
Ayaw hunahunaa nga ang porma sa imong ilong maoy sukdanan sa imong katahom ug bili isip babaye. Nasabtan nako nga sakit kaayo ang mga pagbiaybiay, bisan pa ug ilang rason kay nagbinuang ra sila. Pero hinumdomi, anak, nga dili nimo kinahanglan usbon ang imong hitsura aron lang dawaton ka sa uban.
Kon gusto gyud nimo magpa-enhance, siguroha nga desisyon na nimo nga gihunahuna pag-ayo, dili tungod sa kasakit nga gipahinabo sa uban. Paminawa ang tambag sa imong ginikanan, apan hinumdomi nga ikaw na ang modesisyon sa imong kaugalingong kinabuhi. Ang importante, buhata kini tungod kay mao gyud kana ang imong gusto, dili aron pamatud-an nga ang mga tawo nga mibiaybiay nimo nasayop. Ug ayaw kalimot, Farah, ang tinuod nga katahom dili lang makita sa nawong, kondili sa imong kasingkasing, batasan ug pagsalig sa kaugalingon.
Papa Joe