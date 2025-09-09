Talk to Papa Joe : Sa damgo

Dear Papa Joe,
Wala ko masayod if nabasa sad ni nimo on air kay nagpadala sad ko. Tagoa lang akong name diri as Mr. Dream Boy.
Nagsugod ni akong problema dihang dunay namalhin sa among lugar. Mopalit kining maong babaye sa tindahan sa akong mama.
Attractive siya pagkababaye as in makalingi gyud ka sa iyang sex appeal ba. Managad siya nako ug dili arte.
Sukad magtagdanay mi, magsige na man nuon ko og hunahuna niya hangtod nga madamgohan nako siya permi ug sweet kaayo mi sa akong damgo.
Unya sa reyalidad ba kay murag naay something kon makatutok siya nako. Mura mi og tinadhana. Pero ang problema gusto nako siyang makarelasyon pero puros man mi mga minyo ug may mga anak na.
Ang nakakuyaw pa gyud kay tabis kaayog tinan-awan iyang bana nako unya polis ra ba. Palihug tambagi ko unsay buhaton.
MR. DREAM BOY
Mr. Dream Boy,
Ako pa nimo isilsil sa imong alimpatakan nga minyo mong dagko.
Na-challenge lang ka basin wala na say klaro inyong relasyon sa imong asawa. Kon lawasnong kalipay lang imong giapas, undangi na kay daghan kang matumban.
Sama sa imong asawa, imong mga anak, ang mga kadugo ninyo, ang pamilya sa babaye, ug wala ka masayod sa kapasidad sa bana ug unsay mabuhat niya nimo.
Ayaw padala sa tama basin ikaw ray magdahom ug friendly lang ang babaye ug basin nitug-an na sa bana maong lain ug tinan-awan ang bana nimo. Kana ra gyud akong matambag nimo ug salamat sa imong tampo.
Papa Joe
