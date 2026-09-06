Talk to Papa Joe: SAKIT MANULTI

DearPapa Joe,
Magpatambag lang unta ko, Papa Joe. Please hide my name, Papa Joe. Unsay angay nakong buhaton nga sige man lang ko og pasakitan og sulti aning akong kapuyo, Papa Joe? Ingnon ko niya nga igat, ungo, ug bisan unsa na lang iyang isulti nako nga sakit na kaayo. Naa diay mi anak, Papa Joe, duha kabuok. Unya wala siya’y trabaho, naa lang sige sa balay ug sige’g dutdot sa cellphone, unya siya pa ang isog kaayo nako. Gusto na ko mouli sa amoa, Papa Joe. Naa diay ko karon sa Bohol, Papa Joe, pero taga-Negros gyud ko. Salamat.
Day Sender,
Ayaw siya tugoti nga abusohon ka. Wala’y katungod ang imong kapuyo nga pasakitan ka sa sulti, hilabi na nga tapulan siya, walay trabaho, ug sige’g selpon. Dili maayo sa bata nga magdako sa balay nga sige’g away ug wala’y respeto ang amahan sa inahan. Kon naay mosagop ug motabang nimo nga pamilya sa Negros, dako og tabang kon mopauli ka didto uban sa imong mga anak. Sultihi dayon sila sa imong sitwasyon. Ang pagbiya sa relasyon nga makahilo kay dili man weakness, kon dili kaisog para sa kaugmaon nimo ug sa imong mga anak. Amping kanunay, Day. Pag-ampo sa Ginoo alang sa kaisog ug paggiya kanimo, daghang salamat usab.
Papa Joe
( Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)