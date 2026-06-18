Talk to Papa Joe: Sakyanan pang negosyo

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Carl. Usa ko sa inyong avid listener while namasahero. Kini akong problema mahitungod ni sa akong sakyanan. Nagtrabaho ko isip usa ka technician sa mga cellphone ug laptop. Karon nagkapamilya na man ko ug may mga anak, dili nami masulod sa motor ug dakop sad.
Mao nga naka-decide mi sa akong misis nga mokuha og sakyanan nga hulogan unya ako sad gamiton sa pagpamasahero. At first ok pa pila ka buwan this year lang, niabot ang PMS murag bug-at sad pag-abot og 5K km ang na biyahe.
Hangtod niabot tong gubat sa Iran ug US, nimahal ang gasolina nimenos ang kita ug nagsugod na nuon ko og abuno sa akong monthly sa awto. Naglibog ko asa ko mo-focus, sa pagpamasahero o pagrepair?
Nagtuo pa gyud among kaliwat nga dato nako kay nakasakyanan unya malain pa mabalibaran kon manghuwam. Ipaimbargo na lang kaha ni nako no? Kay sa mag-antos ko og dugay kay lima baya ni ka tuig bayaran.
CARL
Carl,
Ang akong masulti nimo nga mas maayo di sa ka padalusdalos sa imong desisyon. Pangutana sa mga kaila nimong driver o operator unsay maayo kay naa baya nay franchise sa akong pagsabot. Karong panahuna nuon, daghan gyud ang apektado kay mahal ang gasolina, samot na nga naay mga offer sad ang dealers nga mahimong affordable na sa mga katawhan ang mga sakyanan. Pero kon di gyud nimo makaya mas maayo siguro ipa-assume na o ipa-rent to own nimo ba para di sad masayang imong nadata ug di sad madaut imong dungog nga bad debtor ka ug maglisod na noon ka og utang sunod. Timan-i nga sa negosyo di gyud ka assured nga permanente ang kita, naa pa gani alkanse ka ug pila ka tuig hangtod makat-on ka.
Papa Joe