Talk to Papa Joe: Salot daw mi

Dear Papa Joe,
Maayong adlaw, advice please lang hide sa akong pangalan kay mura kapoy gyud, lami na lang ihikog aron impas tanan problema.
Nasakitan lang gyud ko, Paps, kay giingnan ko gabii sa akong darling nga salot daw ko ug ang among anak sa iyang kinabuhi.
Wala gyud ko nag-expect nga iya tong masulti namo tungod lang kay power button sa cellphone sa among anak naguba kay emergency nahulog sa dalan gikan sa school.
Paita kinabuhia, mura wala na gyu'y ayo among relasyon ug ingon-anion ko. Kabalo siya, naa ko’y sakit sa kasingkasing.
Feel nako Paps, mura gipul-an na siya sa 15 years nga relasyon, mura diay ni’g tambal ang relationship Paps, naay expiry.
Mabawasan lang akong pagka-depress kon maminaw ko sa imo program.
DAY
Day,
Una sa tanan kalma lang, ayaw tawon og diretso pag-ingon nga lami ihikog.
Mag unsa na lang imong anak kon ibilin nimo sa iyang papa nga apil man kaha imong anak sa pagkasalot.
Basin lang og nakalitan ra to imong bana mao nasulti to niya.
Usahay naa’y mga pulong nga manggawas sa atong baba nga wa gyud nato taga-i og kabug-aton ug wa maggikan sa kasingkasing, tungod lang sa emosyon.
Tinuod molubad man gyud ang gugma ug mohupas sad ni kon imo ra nga pasagdan.
Naay mga pamaagi nga magpabilin ang gugma, pero ayaw pagdahom nga pareho ra sa sinugdanan ang tanan, kay pamilyar na man mo sa usag-usa.
Mao bitaw na nga moingon ang uban nga mura na lang og igsuon sa dugayng pagkuyog sa bana ug asawa.
Ampo lang kay ana man gyud na ang kaminyuon, way undang ang adjustment.
Papa Joe
(sa inyong mga tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)