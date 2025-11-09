Talk to Papa Joe: Samok-samok

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangalan nga Henry, hingkod na ang panuigon ug bag-o lang ko naminyo. Ang akong problema kay ang akong ex-girlfriend sige og samoksamok nako karon, as namo diay.
Kani siya dugaydugay gyud mi ani niya, mga five years siguro pero nagkabuwag mi ani niya kay samtang naa ko sa laing nasod, akong nabalitaan nga naa ni siya’y lain, actually ako gyud nasakpan kay iyahang cellphone akong email naka-register, nakalimot siya maski unsaon niyag tago sa Facebook niya makit-an nako sa photos synchronize sa Google.
Akong parents kay di motuo kay botar kaayo niya kay lagi dugay na kaayo mi. Mao nga maski minyo nako mag-adtuan siya sa amo ug adto pa matog ug tungod niini naapektuhan akong asawa kay bati man og tinagdan sila mama niya.
Mao ni akong problema karon kay di man sad ko gusto nga dauton pag ayo akong ex para lang madawat mi ni mama. Unsa may buhaton? Tambagi ko.
HENRY
Henry,
Di man siguro pagdaot kon imong ipakita sa imong mga ginikanan ang ebidensya nganong nawad-an ka og gugma sa imong ex. Siguro mas maayo nga kon moadto siya sa inyo, imong atubangon once and for all para makasabot siya nga go imong family.
Pasabta lang imong asawa nga kinahanglan buhaton na nimo para mahuman tanan. Basin wa gyud siya nagsamoksamok, basin tungod sa kasuod na nila mao nga maglisod sila og kalimot sa usa’g usa.
Basin gibuhatan lang nimo sad og dautang meaning. Mao the best way is prankahi ug kon imong mga ginikanan ang moingon nga di ka kabuot nila, likay na lang sad nga moadto ka maski kuyog sa imong asawa para likay sa isyu.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)