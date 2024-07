Talk to Papa Joe: Saw-a una

Dear Papa Joe,

Tawaga lang ko sa ngan nga Jon, 25 years old, usa ko ka food rider.

Akong uyab nagtrabaho sa BPO. Two years na mi nga uyab ani niya ug naa na mi plano nga magpakasal.

Nakasabot ko sa akong uyab nga may pagka high end kay arang-arang man sad ni ang ilang pagpuyo. Nadawat ra man sad ko sa iyang ginikanan kay di man sila matapobre ug sila nasayod nga may trabaho’ng tarong akong uyab.

Karon kaning akong uyab niutang og sakyanan kay di man sad siya makasakay nako kay lahi man ang oras sa iyang duty. Dako sad og monthly ang iyang sakyanan, naa sa P14,000 ang buwan. First 5 months okay pa. Karon nasakit ang iyang papa ug naay mga maintainance. Wala madatahi ang awto og tulo ka buwan. Imbarguhon man daw, mao nihangyo siya nako nga mo-share sa datahon.

Unya di man gyud kaya bisan unsaon nako og wadwad kay may ginikanan sad kong tabangunon.

Nalain siya nako ug maayo pa magbuwag na lang mi kay kon magminyo mi wa sad koy ikaabaga sa iyaha. Hangtod karon naninguha ko nga makadata sa iyang sakyanan di lang ko niya buwagan.

JON

Jon,

Wa man koy nakitang bati ana, Dong, kon kaya nimo. Pero kon di nimo kaya ug napugos lang ka, maorag gihigugma lang ka niya nga naay kondisyon. Pangutan-a lang ang imong kaugalingon kay ikaw ra gyud ang nasayud sa tanan. Di man sad siguro na forever kay sa karon ra na nga nasakit.

Ang problema lang kon ikaw ang mag data ug haguan nimo permi, but what if magkabuwag mo?

Unsay mahitabo sa imong gigasto? Di man siguro bati pero tarunga lang og panguta sa mga posibilidad nga what if?

PAPA JOE