Talk to Papa Joe: Sayop ba ko?

Dear Papa Joe,
Tagoa lang ko sa name nga Dong, 33 years old. Magpatambag ko kay naglibog na ko ani murag hapit na ko maboang. Five years na kong kasado ug naa nay usa ka anak. Nagpuyo mi karon sa balay sa akong Lola. Pagka 2018, nasunog ni Papa Joe unya karon ako ang labing dako na og nagasto sa balay.
Apan akong asawa gusto maglain, mag-abang daw siya kay di siya ganahan didto sa balay mopuyo. Pero akong gusto didto ra mi kay aron mabantayan akong 64 years old nga mama nga masakiton unya akong lola pud nga 97 years old walay nagbantay mao nga ganahan lang ko naa sa duol nila kay walay laing masaligan.
Sayop ba nga dunganon nako og buhi akong asawa, akong anak, akong mama, ug akong lola nga wala pud mi nagkalisod kay stable ra akong income? Ako ra pud ang nagtrabaho, sakto ra makabuhi namong pamilya ug naa pay sobra-sobra gikan sa grasya sa atong Ginuong Makagagahom.
Wala koy problema sa kuwarta, igo ra pud makakaon katulo sa usa ka adlaw unya maka-snacks pa og Jolibee. Kada Dominggo, akong family time manimba mi ug manglaag sa SM Seaside pero akong asawa wala makontento gusto gyud siya maglain or ako ang sayop? Tambagi ko.
DONG
Dong,
Dili ka sayop nga gusto nimo bantayan imong mama ug lola. Dili lalim nga ikaw ra ang gisaligan sa duha ka tigulang nga adunay sakit ug kahuyang na sa lawas. Kana nga pagbati nga “gusto nako naa ra sila duol nako samtang buhi pa sila” dili na sayon, timaan na sa usa ka anak ug apo nga adunay kasing-kasing. Daghan baya karon nga makaya biyaan ang ginikanan, pero ikaw kabalo pa motan-aw sa obligasyon ug gugma. Sabta pud imong asawa. Basin dili tungod kay dili siya kontento sa imong kinabuhi. Basin gikapoy lang siya sa setup sa inyong pagpuyo og gusto siya og lugar nga kamo ra gyud pamilya aron maka-feel siya nga siya ang “reyna” sa iyang kaugalingong balay. Ang babae usahay dili man gani kuwarta ilang gipangita, kundi peace of mind, privacy, ug feeling nga naa siyay kaugalingong panimalay. Ayaw himoa nga murag kontra mo. Hinay-hinayi ug istorya imong asawa.
Papa Joe