Talk to Papa Joe: Sayop ba ko?

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Miga. Magpatambag unta ko nimo kon sayop ba ko nga masuko ko sa akong bana nga kon mangayo iyang pag umangkon og kwarta.
Kay iyang pag-umangkon og hatagan pud, magsige na man hinuon og balik sa pagpangayo. Akong anak gani kay nakahuman man ni siya sa iyang senior high sa iyang paningkamot, nag-working siya.
Dili gani nako sultihan akong bana sa mga project sa akong mga anak kay dili ko gusto ma-pressure siya kay naa pud usahay kon pangayuan akong bana sa akong anak, masuko siya.
Unya kon iyang pag-umangkon mangayo, dili siya masuko maong nasuko ko, salamat.
Miga
Miga,
Sa akong tan-aw, dili man sayop nga masakitan o masuko ka tungod sa imong nakita nga kalainan sa pagtratar sa imong bana sa iyang pag-umangkon ug sa inyong kaugalingong mga anak.
Natural lang nga isip inahan, mabati nimo nga murag dili patas kon dali ra siyang mohatag sa iyang pag-umangkon apan masuko o magduha-duha kon ang panginahanglan sa inyong mga anak ang hisgutan.
Sulayi og istorya ang imong bana sa panahon nga kalmado mong duha. Ayaw sugdi pinaagi sa pagbasol o pag-akusar. Mas maayo kon imong isulti ang imong gibati, Posible usab nga wala niya namatikdi nga ingon ana na diay ang iyang nahimo.
Usahay, ang mga tawo dili makaamgo sa ilang kalainan sa pagtratar hangtod adunay moistorya kanila nga tinud-anay ug malinawon. Hinumdumi usab nga maayo ang pagtabang sa mga paryente, apan ang unang responsibilidad sa magtiayon mao ang ilang kaugalingong pamilya ug mga anak.
Papa Joe
