Talk to Papa Joe : Sayop sila

Dear Papa Joe,

Ako si Gabs nga taga Tali­say City, 25 anyos ug ulitawo pero naa sa complicated nga relasyon. Ang akong long term nga uyab man gud nag-OFW kay mao say gusto sa iyang parents para makatabang sa ilang pamilya kay naa pa siyay mga manghod nga nagtungha ug sari-sari store ra ilang gisa­ligan.

Nisugot ko nga moadto siya sa laing lugar, puno sa promises among relasyon kay dugay na baya mi. Bag-o pa lang ko nakasulod ug trabaho ato.

Kalit lang siya nagkabugnaw kay lagi mag-focus sa daw mi sa among trabaho para sa among future, hangtod nga niabot na sa punto nga mag-cool off lang sa mi kay need niya magfocus para makatigum kay di kuno kasaligan kung ako rang work ang saligan kung magminyo nami ug nisugot lang gihapon ko.

Later ana nahibaw-an nako naa na siyay ka chat nga foreigner ug later sad nahibaw-an nako nga wa makauyon iya’ng parents nako kay di daw stable ako’ng work, hayahay daw ko niya kay magsalig ra daw ko niya. Karon na promote ko ug lately sige na siya’g chat nako nga mag-uli mi, unsay ika tambag nimo?

GABS

Gabs,

Mahimo ra sad kang ginikanan puhon ug makasa­bot ra ka sa intensyon sa mga ginikanan para sa ilang anak. Nasayop man sila sa ilang pag tan-aw nimo pero you proved them wrong.

Kon nahigugma mo sa usa'g-usa, why not at least na-open ang imong kaugalingon sa pagma­tuod sa ilang sayop nga panan-aw, pero kon wa nasad kay gugma o di ka kapasaylo nila, imo gihapon'g kabubut-on ang matuman. Ang importante magkaistorya mo.

Papa Joe