Talk to Papa Joe: Selosa

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Jealous Girl, nga taga Pasil Cebu City. Nasayod ko nga ako gyud ning sayop pero ambot, maski unsaon nako pag-control, murag lisod man.
Grabe ang akong insecurities, grabe ko mag-selos nga wa sa lugar sa akong kapuyo. Buotan baya siya og responsable pagka amahan sa among anak pero mas gipalabi nako akong gibati.
Mas atimanon pa nako siya kay sa among anak. Nasayod ko moisa inyong kilay sa pagbasa ani, pero maglisod lang ko og pugong kay gusto nako naa ra nako ang atensyon sa akong bana.
Di ko ganahan maduol siya sa mga babaye maski di niya kaila, labi na mga sexy ug gwapa. Feeling nako ilugon akong bana. Maski pa gani mga lalaki magselos ko kay gusto ko nga ako lang. Unsa may buhaton ko? Tambagi ko sir.
Jealous Girl
Ms. Jealous Girl,
Lisod og imo nang padayunon kay ikaw ra maalaot ana kay wa ta masayod sa iyang kinutobang pasensya. Basin sa sige nimong duot madayunan na hinuon. Day, simba, ampo sa Ginoo, kat-oni ang tinud-anay nga meaning sa gugma.
Maski pa og unsa pagpugong nimo sa usa ka tawo kon ang tawo dili sensiro nimo, mangita gyud na og paagi nga magbinuang. Ayaw palabi kay mahulog ka og kataw-anan sa uban anang imong batasan, mosamot ka ma-insecure ana.
Kon may budget ka, duol og mga eksperto kay psychological man na. Inferiority complex ba.
Papa Joe
