Talk to Papa Joe: Silingan

Dear Papa Joe,
Tago-a lang akong name nga tinuod kay basin mailhan ko, kay tigpaminawan baya ni sila nimo. Tawaga lang ko Ms. Nagpakabana basin sad tigbasa sad ni sa imong kulom mao nga nisuwat ko nimo ani.
Naa mi silingan unya ang tag-iya aning balay gyud tua na sa gawas karon kay naay renter. Sus grabe na man ka hawod noon kay saba pa kaayo magpa-sounds, saba pa ang motor. Kon moabot gikan laag unya ila sakyanan naa pa gyud gi-park sa akong atubang abi kay wala koy sakyanan. So inig gawas nako ilang awto akong makit-an gababag sa among gate. Ako kaha ni ipa-barangay no? Mura man gud ni og mga untouchables sila paps mga isugon ug mga dagway ba. Palihug tambagi ko.
Ms. Nagpakabana
Ms. Nagpakabana,
Ang una nimo segurong buhaton mao nga makig-istorya ka nila og tarong sa hinay nga pamaagi. Basin gatuo sila nga ok ra kay walay nibadlong nila, labi na sa pag-parking sa ilang sakyanan sa imong nataran.
Wala man sad nimo masulti kon subdivision ba o public road na inyoha, kay kon subdivision na, mas maayo ikonsulta na lang sad na sa officers sa Homeowners Association ug kon pampublikong dalan na, pwede sad na sa barangay.Kana og di madala sa istorya. Kanang isog nga mga nawong, basin pagtuo ra sad na nimo suwayi lang gud. Pero kon isog gyud naa may balaod, mao nga moreklamo na mo ana sa barangay ug kon nahadlok mo o hulgaon mo, ipa-blotter daan.
Papa Joe