Talk to Papa Joe: Simba simba

Dear Papa Joe,
Ako si Gail. Naa lang ko’y gamay nga gusto i-share. Katoliko ko ug wala koy dautang pagtan-aw sa ubang relihiyon.
Gi-invite lang ko sa akong cousin kay ang iyang uyab gikan man sa laing relihiyon. Nagsugod mi og simba-simba didto sa akong anak ug kaduha na mi nakaapil (Dili lang nato hisgutan ang ngalan sa simbahan).
Sa matag higayon nga mosimba mi kada Sabado, masuko akong bana kay mosimba kuno mi sa laing relihiyon. Usahay mahimong hinungdan kini sa among panaglalis.
Naa pa gani koy plano nga mosulod mi sa maong relihiyon sa akong anak kay dili ko gusto nga maparehas siya sa iyang amahan nga daghan og bisyo. Halos tanan nga bisyo naa sa akong bana.
Gusto ko nga wala’y bisyo ang among anak. Nahadlok seguro akong bana nga mahimong miyembro sa laing relihiyon among anak.
Gi-invite man pud nako siya nga mouban namo og simba apan dili man siya gusto. Wala pud ko mamugos niya kon dili siya mouban. Ang akong pamilya usab adunay mga bisyo, sama sa pag-inom og makahubog nga ilimnon. Pareha ra sila sa akong bana.
Dili ko gusto nga ing-ana ang mahimong kinabuhi sa among anak. Gusto ko nga motubo siya nga adunay maayong pamatasan ug walay bisyo.
Sa pagkakaron, simba-simba pa lang mi ug wala pa mi opisyal nga nisulod sa laing relihiyon. Sa akong hunahuna, basin mao nga masuko akong bana kay lisod para niya nga biyaan ang iyang mga bisyo. Salamat,
GAIL
Gail,
Para lang nako ni ha? wala na sa relihiyon ang tubag sa tanan, anaa kana sa tawo. Tinuod man sad nga makagiya nato ang relihiyon. Di sad puwede nga ikaw-ikaw lang ug sa termino nga simba-simba kay murag kuwang sa pundasyon imong pagtuo ana. Mangayo ka og guidance sa holy spirit kon kana nga relihiyon makagiya ba sa imong pamilya labi na sa imong bana nga mausab, dili kay magpalahi mo sa imong anak kay pamilya baya mo.
Di na ta magbasi sa relihiyon kon di sa pagtuo nimo nga naay kausaban mahitabo sa imong bana. Kay ang Ginoo nasayod na unsay naa sa atong hunahuna ug kasingkasing maski wa pa nato masulti. Tan-awa sad imong parte para sa kabaghuan sa imong bana. Mura ra og moeskuwela ka ug mahalon nga eskuwelahan pero ang estudyante wa magtuon, di makatabang ang dungog sa imong eskuwelahan sa imong hagbong nga mga grado.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)