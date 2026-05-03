Talk to Papa Joe: Survey

Dear Papa Joe,
Tawga lang ko sa ngalan nga “Unknown”. Nakasinati ko kagahapon og usa ka butang nga nakapakulba ug nakapapraning nako hangtod karon. Naay gipahimo ang Diocese diri sa among probinsya nga census, ug mga batan-on ang interviewers. Pero ang naka-alarming lang kay ang ilang mga pangutana dili na gyud angay ipangutana
Mga pangutana sama sa: pila mo kabuok sa inyuhang balay night ug day? Naa ba moy tigom para sa emergency funds? Naa ba moy sakyanan? Unsa ang exact location sa inyuhang balay? Pila ang nahurot sa pagpa-construct sa balay? Naa ba moy appliances? Pila ang kantidad sa tanang appliances sulod sa inyuhang balay? Lahi ra gyud siya.
Dili man ing-ani ang naandan nga census. Uban tawo na-alarma ani Papa Joe, pero ang uban wala ra kabantay. Karon Papa Joe, sa sige nako og hunahuna ani, dili na ko katulog everytime naa ko madungog sa gawas, ma-praning mahadlok ko moabot ang gabii.
Wala man mi daghang gamit o kuwarta pero ang akong gihunahuna gyud kay ang safety namo sa akong pamilya.
Mura na ko’g buang sige’g paminaw sa gawas gabii, tabangi ko og tambag ug sa mga listener, naa ba’y ing-ana nga census sa inyong probinsya? Parehas ba ang mga pangutana? Unsaon namo pagreklamo ani sa among parokya, nga sila man unta ang mohatag og ayuda. Usahay kita pa gani ang mohatag og halad.
Ginoo ko, Lord Please tabangi mi.
MISS UNKNOWN
Ms. Unknown,
Mubo ra gyud akong matambag nimo. Kon kadudahan, moadto mo sa simbahan aron masayran kon aduna bay gipahigayong survey. Kon naa, i-explain ang mga pangutana ninyo ug sakto ba to ilang gipangayo nga mga impormasyon. Kon wala, dangop mo sa inyong barangay ug i-report ninyo sa kapulisan para ma-monitor o madakpan kon scam man kini.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)