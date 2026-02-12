Talk to Papa Joe: Suwayi

Dear Papa Joe,
Hinaot pa nga malamdagan ko nimo aning akong suliran. Tawaga lang diay ko sa akong angga nga Makmak, 25 anyos na ang panuigon ug sukad sukad wa pa gyud ko kasuway og uyab, samot na wa gyud ko kasuway ug date-date labi na karong Valentine's day. Seguro ako na mismo ang nipugong nganong di ko kauyab tungod sa akong insecurities sa kinabuhi, kay dili ko hitsuraan, dili ko kuwartahan, mura ko ug natawo lang ning kalibotana sa rason nga buhatong trabahante lang tibuok kinabuhi, kay akong trabaho tigluto ug manok ug liempo.
Naa koy mga kaila nga mga babaye nga silingan ug kauban sa trabaho pero sa madungog ko pa lang kanila makaingon ko nga walay suwerte ang tawo nga sama nako og hitsura, kay grabe na man ka taas sa mga standard sa mga babaye ron. Mao nga mangayo ko nimo og tambag kon angay ba nakong dawaton na lang nga single ko forever o naa pa kahay mopunit nako? salamat daan.
Makmak
Makmak,
Wa man ka matagak, nganong need ka mang puniton, dili ka sagbot kon di tawo ka. Di ka angay mawad-an og paglaom kay samtang buhi ka may pag-asa. Nahitabo lang nga di nimo sila market. Murag ang giluto nimo ba nga liempo, giambisyon na sa uban pero naa say dili.
Meaning kon sa tan-aw nimo pilian ang mga babaye pero dili sad tanan ug wala pa sad nimo suwayi. Panguyab didto, kon mapakyas, usab na sad. Pero kon taas ka og expectation o ideal nga babaye maglisod sab gyud ka ana, pero naa gyud na, lihuka lang gyud. Mao nay giingon nga "walay kumo sa pagsuway," suwayi.
Papa Joe