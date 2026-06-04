Talk to Papa Joe: Tabang

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko ug Ana. Akong problema kay naay homeless sa amo duol magtambay, unya naluoy ko kay lagi wa na koy amahan, mao nga akong gitagaan ug pagkaon ug mga daang sinena sa akong bana. After usa ka adlaw naa na nagtambay sa among gawas so makahatag na sad ko og pagkaon usahay kuwarta. Mga buwan na ni siya naa diri ug gisamukan na ang akong bana kay magsige na lang ni og hangad sa amo ug moundang ra kon matagaan. Tinuod nahasol sad ko pero maluoy man ko. Gusto na sa akong bana papahawaon pero akong gibadlong basin gabaan mi. Unsa may buhaton namo nga di kaayo sakit para sa homeless.
ANA
Dear Ana,
Salamat sa imong pagsalig ug pagbahin sa imong sitwasyon. Makita gyud nga buotan ug maluloy-on ka nga tawo. Ang imong paghatag ug pagkaon ug sinina sa usa ka homeless dili sayop, kay usa man kana ka pamaagi sa pagtabang sa isigkatawo nga nagkinahanglan.
Apan Ana, lahi na ang sitwasyon kon ang imong pagtabang nahimong hinungdan nga magsalig na siya kanunay sa inyong panimalay ug magpabilin pirmi sa inyong gawas. Dili na kana pagkamadaluon sa imong bana kon nasamokan siya. Isip ulo sa pamilya, responsibilidad sab niya nga maseguro ang kalinaw ug seguridad sa inyong balay. Pero kon maluoy gyud ka ug naa kay enough matabang, pwede ingnon nimo nga ayaw lang diha ug tambay, kon pwede sa barangay hall ba dapit. Adto na lang ka didto hatod og tabang o pagkaon.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)