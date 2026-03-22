Talk to Papa Joe: Tabang o abusar?

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Mildred, taga Norte pero naa ko karon sa siyudad nagtrabaho. Kining akong problema kabahin kini sa pamilya, sa akong mga ginikanan ug mga igsuon.
Sa bata pa ko nahulog nga dili patas ilang pagtratar nako. Ako ang kamanghuran pero ako na man nuon ilang gisaligan.
Kasagaran makaingon ta nga ang manghod maoy spoiled pero dili diay. Naninguha ko nga makahuman og eskuwela ug makatrabaho pero ako diay gihapon ilang saligan. Sayunan ka nga akong maguwang ug mama maglumba og kuha sa akong suweldo sa akong amo ug wa na gani mahabilin para ako.
Karon nasuko sila kay di na man mohatag akong amo nila kay nakabantay siguro akong amo nga mura’g giabusaran ra ko. Pero mao lagi na ako ilang sige og rumbo nga mohawa ug mangita og laing amo kay tihik kuno akong amo.
Unsa may ikatambag ninyo. Salamat.
MILDRED
Mildred,
Toxic mentality gyud na sila, sakto imong amo nga nag-abusar ra na sila kay mas nakita nila ang puwede makabintaha nila kaysa para sa imong kaugalingon.
Dili man bati ang pagtabang kanunay pero kon sila na lang ang magbuot ug mura na lang sad ka og way kwenta, dili na sad na maayo.
Kon malipayon ka sa imong amo, anha lang ka diha kay mas nakita nila imong pagkatawo kay sa kaugalingon nimong kadugo. Tinuod bati ilang pagtan-aw sa imong amo kay napakgang man ang ilang tuyo nimo.
Ingna imong pamilya nga di magsalig nimo kay di sa tanang panahon naa ka para nila kay di baya nato matag-an ang tanan ning kalibutana.
Taga-i sad ug bili imong kaugalingon, taga-i og limit sad sila, usbon ko lahi ang tabang, lahi ang abusahan.
Papa Joe
