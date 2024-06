Talk to Papa Joe: Tiguwang na

Dear Papa Joe,

Hapit naman gyud ang Father’s Day mao nga naaghat ko pagpadala aning akong suliran. Retired na ko, 70 years old na ug may mga anak nga mga professional na ug may mga pamilya. Ako diay si Nimrod.

Ang akong problema kay mura naman hinuon ko og bata sa pagtratar sa akong mga anak. Dili na gani ko ka gawas gawas kay did-an na ko.

Gawas pa nga wa na koy kwarta, naa tuod koy pension pero wa ko magsalig sa akong mga anak kay igo ra sa bayranan sa balay ug pagkaon nako ug maintainance.

Manghatag man sila nako pero daghan ang gidili. Masuko pa sila nga naay mga babaye nga akong amigahon kay basin lang kuno panguwartahan ko nga wa man gyud ko kwarta.

Ing-ani gyud diay ni kon magkatiguwang? Wa na ba diay koy freedom? Palihog tambagi ko.

NIMROD

Nimrod,

Sir, naka sabot ko sa imong gibati ug mao nay permi isulti sa mga anak o ubang mga batan-on nga kon magkatiguwang kay maluoran. Ang wala siguro nila matugkad kay ang pamati sa usa ka guwang na nga feeling wa nay gamit ug di na importante kay puro na lang badlong.

Miscommunication lang na, Sir. Ang mga anak nag­lantaw lang na sa imong panglawas kay sama sa bata bantayanan na kay di na baya sama sa una nga abtik. Usa pa, basin gusto nila nga relax lang sa ka.

Kabahin sa babaye, basin nahadlok lang sila nga abusahan ka kay mao baya nay madunggan nato nga mga istorya.

Suwayi lang og establish og communication nila nga mopadayag ka sa imong gibati karon. Basin gatuo ra sila nga okay ka.

PAPA JOE

(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com )