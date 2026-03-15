Talk to Papa Joe: Timbang timbanga

Dear Papa Joe,
Ako diay si Arnold, 27 years old, ug ania na karon sa Las Vegas, USA, nagtrabaho kay gikuha ko sa bana sa akong mama nga naminyo pag-usab og foreigner.
Pero ang akong problema kabahin sa akong love life. Naa koy uyab diha sa Pilipinas sa una, five years na mi ato ug sa kalit lang nakigbuwag siya nako kay wala daw mi future. Nihangyo ko niya nga huwat lang kay makalarga ra lagi ko pero wa siya mopatuo hangtud nga niabot ang panahon nga nakalarga ko. Nakauli ko last month ug wa ko magdahom nga moadto siya sa amo ug nihangyo nga makigbalik. Gusto unta nako kay love nako siya pero nagdumili pa ko kay di lalim ang iyang gibuhat nako.
ARNOLD
Arnold,
Gawas sa SuperB, ako sad ka gitagaan og copy sa akong tambag basin di ka kabasa sa online. Daghan ang moingon nga ayaw kay mura’g manggamitay ang babaye pero para nako naa say daghang mga butang nga bug-at sulod sa lima ka tuig nga nailhan nimo siya. Basin na-pressure lang siya sa iyang mga ginikanan o sa mga tawo. Masuya man gyud ta ba sa naabot sa uban, o maybe wa gyud siya kita sa imong kakugi sa una kay huwat lang ka og grasya sa imong mga ginikanan. Ikaw ra gyud ang makatubag ana tanan kay ikaw may nakaila sa iyaha. Sutaa usab nganong nabuhat to niya ug nganong nabuhat niya makigbalik nimo.
Papa Joe