Talk to Papa Joe: Tinago

Dear Papa Joe,
Hinaot nga matagad nimo akong problema. Tawaga lang ko og Harold, 26 years old ug ulitawo pa. Anak diay ko sa gawas. Nakaila na akong amahan nako pero kutob ra diha. Wa ko niya ilha nga gidawat ug isip anak, kana bang ipa-feel niya nga nalipay siya nga naa siyay anak nga ulitawo na. Di man unta ko mangayo niya kay nakahuman man ko og eskwela kay gipaeskwela man ko sa akong stepfather nga foreigner. Nag-expect unta ko nga kon mailhan na nako siya, iya sad ko dawaton ug ipailaila sa iyang pamilya, pero wala gyud na mahitabo. Magkasugat mi sa akong mga manghod sa mall pero mauwaw ko moduol nila kay medyo may pagkasosyal man sila. Seguro gidid-an siya sa iyang asawa kay datu man ug insik, mao seguro wa siyay power nga ipailaila ko. Unsa may angay nakong buhaton? Palihug tambagi ko.
HAROLD
Harold,
Dili lalim ang imong gibati karon labi na kay lalaki ka unya imong gidala sulod sa dughan ang kasakit sa pagdako nga murag naa kay amahan pero dili nimo mabati ang tinuod nga pag-angkon gikan kaniya. Ug kabalo ko, sakit gyud nang murag “itago” lang ka sa iyang kinabuhi. Pero Harold, paminawa ko ha… ang pagkaanak dili masukod kon giunsa ka pagpakita sa imong biological father sa publiko. Dili pud basehan sa imong bili ingon tawo kon gipaila ba ka niya sa iyang pamilya o wala. Kay sa tinuod lang, mas amahan pa gani ang tawo nga nituboy ug nagmahal nimo kaysa tawo nga dugo ra ang koneksyon pero walay aksiyon ug presensya. Tan-awa imong stepfather bisan dili ikaw iyang kaugalingong dugo, iya kang gipaeskwela, gitagad, ug gipakita unsa ang tinuod nga amahan. Kana Harold, dako kaayo na nga grasya nga wala sa tanang anak nga naa sa sitwasyon nimo. Ayaw pasagdi nga ang kakulang sa imong biological father maoy mahimong sukdanan sa imong pagkatawo. Pwede ka mosulay ug duol sa imong amahan sa malinawon nga paagi. Basin pud diay ug mahadlok lang siya sa sitwasyon o kontrolado siya sa iyang pamilya. Pero kon human ana wala gihapon siyay lihok, dawata nga naa gyuy mga amahan nga dili kabalo mahimong amahan. Padayon sa kinabuhi Harold.
Papa Joe