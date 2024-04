Talk to Papa Joe: Tipik sa kalampusan

Dear Papa Joe,

Ako si Jude, kanhi working student dihang gibuwagan ko sa akong high school sweetheart.

Ing-ani ni. Bata pa mi suod na kaayo mi sa akong ex kay same ra mi og gipuy-an nga lugar, kanang gitawag og squatter's area. Hangtod nga nagkauyab mi pag high school hangtod nag college ug ang nakalahi lang mas una siya og graduate nako kay medyo may kaya kaya man sila kay sa amoa.

Mao to nga nag working ko. Sulod ko bisan unsa nga trabaho, tighugas sa karenderia o konstraksyon sa una hangtod nga nakalarga siya og gawas kay didto siya nag work human niya og graduate. Hangtod nga niabot ang adlaw nga niprangka siya nga di na siya nako kay dako pa iyang damgo ug di siya ganahan maghuwat ko og dugay niya ug di siya kapasalig nga magpabilin siya nga mahigugma nako.

Sakit kaayo kay sulod sa unom ka tuig, wa na gyud siya paramdam nako. Karon nga 30 na akong edad ug usa nako ka engineer ug maayo na ang kahimtang, nagparamdam siya nako. Angkunon ko nga nahigugma ko niya pero karon na lang abi maayo na ko og kahimtang. Unsay buhaton ko?

JUDE

Jude,

Una, ayaw bakaki ang imong kaugalingon para di na ka magmahay pa og usab, kon nahigugma ka ba o wa na. Kon nahigugma ka pa, siguro di nimo na maabot ang imong naabtan ron kon wa ka pa ma challenge, sakto? Kon sakto man gani ko, siguro paminawa iyang side. Bata pa siya niadto ug di nimo malikayan maimpluwensahan gyud siya sa mga discouragement sa iyang mga kaila o suod nga nakakita sa imong sitwasyon sa una.

Pero kon garbo ang imong pasulabihon, ikaw ra gyud ang makatubag ana basta ayaw lang gyud pagmahay. Basin gyud diay kamoy gitagana ug parte lang siya sa lamas sa kinabuhi nga maabot nimo ang imong naabtan ron.

PAPA JOE

