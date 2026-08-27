Talk to Papa Joe: Toxic friend

Dear Papa Joe,
Ako diay si Mary, 19 years old. Naa koy close friend, di sad nako ma-consider nga bestfriend pero we share experiences in life, mangatawa mi, manglaag mi. Akong nabantayan nga kon mokuyog ko ug lain nga friends mura siya og magselos, mo-message or mo-comment siya sa akong post nga “maayo ka diha” “sila sila lang o” unya kon akong chatan magpaluoy-luoy gani, moingon dayon nga wa nako siya kuyoga kay kinsa ra man kuno siya.
Buotan man siya Papa Joe pero ang ako lang ba di ko ganahan nga ipa-feel niya nako nga ma-guilty ko either joke ra niya or tinuod. Kon ako siyang ingnon nga naa man sad koy nahatag niya nga time ug naa sad koy maayong buhat nga gibuhat niya, iya kong tubagon nga namoyboy daw ko.
Daghan mi og mga chat nga puro binuang. Karon iyang giutingkay ug gi-resend nako nga nahulog nga ang binuang namo nga convo kay ako siyang gipasakitan, wala na lang sad nako i-share ang iya sad nga mga binuang kay mosamot na, dayon og ingon kay kinsa ra lagi siya. Mao nga akong gi-block na lang, imbes inigsuon akong treatment niya. Sakto ba akong move?
Mary
Mary,
Sakto ra nga ni-distance ka, labi na kon ang friendship sige na lang og hatag nimo og guilt. Ang tinuod nga higala makasabot nga dili siya ra ang imong kalibotan. Normal ra nga naa kay lain nga mga amigo ug gusto kang makig-uban nila. Kon naa siyay kasakit o gibati nga na-left out siya, mas maayo nga isulti niya kini diretso kaysa sige og pahungaw pinaagi sa mga joke nga makapa-guilty nimo.
Ayaw lang pud isira dayon ang pultahan kon importante siya nga higala nimo. Kon ready na ka, pwede nimo siyang istoryahan og tarong ug ingnon: “Importante ka nako isip higala, pero gusto ko nga respetuhon pud nimo nga naa koy lain nga mga higala ug kaugalingong panahon.” Kon makasabot siya, maayo. Pero kon padayon gihapon ang pagpaluoy ug pagpabati nimo nga permi kang sayop, then maybe ang pag-distance dili ginarbuso kon di pagprotekta na sa imong peace of mind.
Papa Joe