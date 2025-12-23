Talk to Papa Joe: Trabaho

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangalan nga Titing, taga south ko ug pahinante ko sa usa ka delivery truck. Bag-o pa lang ko diri mao nga kinto kaayo ko. Ganahan na ko moundang kay sukwahi gyud ni sa akong nadak-an ang mga batasan sa akong mga kauban.
Abi man gud nako sa gobiyerno ra ang kurap hasta man sad diay namo nga mga pobre. Kurap ang mga driver ining among kompanya Papa Joe kay inig kalipat sa among mga amo, kay ilang pasuyopan ang tangke sa krudo sa mga truck ug ipamaligya. Buhaton ni nila inig truck ban. Naa nay mag-atang, ibilin ra sa among driver ang galon sa ilawon sa kanal pero nakabitay.
Amo ra ning driver Papa Joe ha, wa ko mag-angin sa uban kay wa man sad koy nakit-ang lain. Kon ako silang makit-an kay hait man ug tinutokan nako mao nga ako na lang ang molingiw.
Akong giingnan akong asawa nga moundang lang ko kay maangin ko, niingon man siya nga pasagdan lang daw ug likay lang makigsuod nila. Ang ako ug masakpan, gawas nga ako ang dudahan, madaot sad ko. Palihug tambagi ko.
TITING
Ting,
Kon naa kay kabalhinan, balhin na lang kay basin sa imong paglikay-likay nila ug magkabulyasohay, ikaw gyud ang unang suspek nila nga nipiyait o nisumbong kay di man mo pareho og batasan ug binuhatan.
Kanang kurapsiyon nahimo na na nga cancer sa katilingban mapadatu man o pobre. Pero naa nay mga rason, kanang mga kauban nimo nga nahulog nga nangawat og krudo kay tungod siguro sa kalisod kay kuwang ang suweldo para sa pamilya o nagumon sa bisyo. Kon sa adunahan nga tawo kay pwede sad power o hangol lang gyud siya ug kuwarta. Pero wa kini mokompleto gyud sa rason ngano’ng naay kurap, naay daghang rason. Mao ra na ako ikasulti nimo, taronga og explain sa imong wife then pangita og lain kay buligan ra ka sa kahitas-an kay may prinsipyo kang gibarugan.
Papa Joe
