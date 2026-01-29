Talk to Papa Joe: Trabaho

Dear Papa Joe,
Tagoa lang ko sa alyas nga Sweety Girl, taga probinsiya sa south. Twenty-two years old na ko karon ug ania sa Cebu nag-work pero di maayo nga trabaho. Nagtrabaho ko sa bar ug kabalo na seguro mo unsay trabaho gyud nako. Karon wala gyud masayod akong mga ginikanan sa akong trabaho, until one time naay customer nga nakaila nako ug nahitabo pa gyud nga distant relative nako.
Mga 40 na ang iyang edad. Karon nahulog nga gi-blockmail ko ani niya kay iya kong gi-out ug libre pa gani kay kon di iya kuno kong ipanabi sa amo ug di ko gusto mahibaw-an sa akong parents kay mas sakit baya sila. Karon di ko kabalibad ani niya kon gusto ko niyang gamiton. Unsa may buhaton ko? Palihug tambagi ko.
Sweety Girl
Sweety Girl,
Para maka-relax nana imong hunahuna ug lawas, way laing solusyon niana kon di ang pagtug-an sa imong parent gyud pero kinahanglan nga naay pagpasabot kay kana usa pa ka tawo. Moabot unya ang panahon manabi na sa lain o lain na sad nga ma-customer nimo, hurot sila ka libre ug gulaton ka.
Wa man gyuy aso nga makumkom, moalisngaw man gyud ang kamatuoran ug di ka kasalig anang imong paryente nga di na manabi sa laing tawo, labi na nga naay mga tawo nga ubos ug panan-aw sa ing-anang trabaho. Usa pa, no offense meant, basin need na gyud nimo mangita og laing trabaho sad. Salamat.
Papa Joe
(sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)