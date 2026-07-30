Talk to Papa Joe: Trabaho

Dear Papa Joe,
Ako diay si Mia. I recently graduated from Bachelor of Science in Criminology with academic achievement.
Right now, I’m feeling so pressured. As a degree holder, I feel like I should only apply for jobs that are related to my course. The pressure is becoming too much, but I don’t show it to my family. They keep asking me, “kanus-a ka mangita ug trabaho?” Sometimes I tell myself that maybe I should just work in a store or apply for any available job. But then I hear people saying, “College graduate ka, unya magtindera lang?” Those words make me question myself even more. I don’t know where I belong anymore. Papa Joe, I need your advice.
MIA
Mia,
Wala ka nag-inusara sa imong gibati. Daghan kaayong graduates ang nakaagi ana nga kahimtang. Ang diploma dili pasabot nga kinahanglan dayon ka'g trabaho nga haom sa imong kurso. Ang trabaho nga limpyo, bisan unsa pa na, di na ikaulaw. Dili ang opinyon sa ubang tawo ang magbuhi nimo, kundili ang imong paningkamot. Ayaw sab basola imong kaugalingon. Nag-ingon ka nga sige man diay ka'g pang-apply. Kana pa lang, nagpakita nga naningkamot ka. Ang oportunidad usahay dili moabot sa saktong oras, apan moabot gyud kon magpadayon lang ta. Mas maayo ang nagtrabaho samtang naghulat sa damgo, kaysa maghulat sa damgo nga walay gibuhat.
Papa Joe