Talk to Papa Joe: Trabaho

Dear Papa Joe,
Tago-a lang akong pangan, bahin ni sa among agency ba nga wala pa gyud tawon nahatag among 13th month pay ug capital share namo nga kada suweldo nga kuhaan og tag P200.
Ingon ani ni Papa Joe, isayo og hatag unta nila kay nag-ilis na pud mi og agency. Unya karon ang sabot 45 days lang pero hangtod karon sige lang ingon nga tapos buwan, niadtong July mi nang-resign hangtod karon wala pa gyud na ihatag. Ingon ana diay na basta agency or sila lang gyud ingon ani?
Kon tawagan or chattan dli mag-reply, kon unsa ba gyud ang tinuod ba? Aron dili mi mag-assume nga naa mi mapaabot sa tapos bulan.
Og mo-reply man moingon dayon nga nag-meeting sila sa Zoom ang tanan daw mga dagkong tawo or naghuwat pa daw sa advise.
Unsa nga advice? Sapi man na namo. Kon ikaw ang pasultihon Papa Joe unsay angay namo’ng buhaton ana aron makuha namo among 13th month ug capital share? Salamat sa pagbasa. God bless.
DAY
Day,
Akong tambag nimo, ayaw lang sa conclude o paghusga sa agency, pero ayaw pud mo sige og huwat nga puro saad lang. Kuwarta ninyo na ug sakto ra nga mangayo mo og klarong tubag kon kanus-a gyud ninyo makuha ang inyong 13th month ug capital share.
Kon sige sila og ingon nga “hulat lang,” “meeting pa,” o “sa katapusan sa bulan,” pangayo mo og klarong petsa ug written commitment.
Mas maayo nga magtinabangay mo sa inyong mga kauban nga parehas og problema ug magpadala og formal nga request para documented ang inyong gipangayo.
Kon dili gihapon sila motubag o sige lang og palusot, ayaw kahadlok mangayo og tabang sa hustong labor authorities o legal assistance aron mahibaw-an ninyo unsa gyud ang inyong katungod. Importante, kalma lang mo pero barog mo sa inyong katungod. Dili man mo nangayo og libre, inyong hinaguan ug inyong kontribusyon na. Ang importante karon kay makuha ninyo ang klarong tubag, dili kay sige mo og paabot nga walay kasegurohan.
Papa Joe