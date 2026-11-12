Talk to Papa Joe: Trabaho lang

Dear Papa Joe,
Hinaot pa unta nga imo ning matambagan akong problema, kay sa tan-aw nako di man ka bias pagkatawo. Ako diay si Eloy, 49 years old na.
Kabahin kining akong suliran sa akong trabaho. Usa diay ko ka supervisor sa usa ka pabrika.
Naa mi mga gipang-hire nga mga batan-on pa, mga 20 kapin ang mga edad.
Sa pagpangaplay kay mga buotan pa ug matinahuron. pero pag-abot na ug mga tuig nabantayan nako nga ilang treatment nako medyo nausab.
Di sa ingon nagpatahod ko kay kini sila wa man gani ni mag-sir nako, pero akong nabantayan nga di na sila motuman dayon sa mga simple instruction nga nalatid sa company.
Unya unyaon ug magsige ug tabi ug sige na lang og tan-aw sa cellphone. Akong badlungon kay maayo kaayo sa atubangan pero inig talikod nako, madungog pa nako ilang bugal-bugal nga tiguwang dautan daw ko ug sipsip sa kompanya.
Pero niabot gyud ang time nga na-delayed among production, ako ang gikasab-an sa among labaw. Mao nga ako na gyud silang gikonpronta, nagkatinubagay mi nila ug ako silang giingnan nga, “gisuweldohan mo sa kompanya ug tarong 'nya kamo pay masuko, mga baga og nawong wa moy respeto.” Unsa kahay buhaton nako ani nila?
Eloy
Eloy,
Ayaw tugoti nga ang imong kasuko maoy modala sa imong desisyon. Isip supervisor, responsibilidad nimo nga ipatuman ang disiplina ug mga lagda sa kompanya, apan kinahanglan sab nga kontrolado ang imong pamaagi sa pagbadlong. Ayaw na sila komprontaha pinaagi sa panaglalis.
Hinuon, irekord ang ilang mga paglapas, dokumentohi ang epekto sa production ug ipaagi sa hustong proseso sa HR o management.
Ayaw sab kalimti nga ang respeto dili masukod sa edad o kadugayon sa serbisyo, kondili sa maayong pamatasan. Ug labaw sa tanan, panalipdi ang imong kaugalingon.
Dili nimo kinahanglan makig-away aron pamatud-an nga sakto ka. Ang tinuod nga maayong lider dili lang kahibalo mopahamtang og disiplina, kondili kahibalo sab modumala sa sitwasyon nga walay pagpaubos sa dignidad sa uban.
Papa Joe