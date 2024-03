Talk to Papa Joe: Trabaho lang, walang personalan

Dear Papa Joe,

Tawaga ko sa ngan nga MJ. Babaye ko, 27 years old ug nagtrabaho sa usa ka inilang kompaniya sa Cebu.

Rivalry ang peg sa akong problem. Kuan man gud, naa koy classmate pagka high school ba unya kompetensya gyud mi sa una isip mga bright sa school. Hangtod sa college mi, bisan di mi same og school, mao gihapon ug mag-indigay mi pinaagi sa among circle of friends. Sa karon nga nagtrabaho mi, nisulpot man na siya og kalit sa akong kinabuhi ug ang nakapait kay immediate officer siya nako ug karon maka feel ko nga giinitan gyud ko niya as in. Akong work load di na masabot ug mao ni akong problem ron. Mohawa ba ko ug moundang na lang? Palihog tambagi ko.

MJ

MJ,

Sa tinuod lang, kon kaya nimo mangita og laing trabaho, mas maayo kay sa di healthy ang imong work environment ug maapektuhan ang imong performance. Masayang lang ang imong effort. But If Iove na nimo ang company, siguro mas maayo wagtangon nimo sa imong huna-huna nga kompetensya siya. Basin sa imong ka hectic, gatuo na ka nga tinuyo niya, which pwede sad nga wa gyud niya tuyoa, apan ikaw ray naghunahuna og dautan.

Pasayloa siya kon unsa man ug labaw, pasaylua sad imong kaugalingon. Ayaw og dumot kay way ayo na.

Again, naa ra gyud nimo ang katapusang desisyon. Trabaho lang, walang personalan.

PAPA JOE

(Sa Inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)