Talk to Papa Joe: True kaha siya?

Dear Papa Joe,
Just hide my identity Papa Joe. Naa koy i-share about sa akong ex-boyfriend. Usa sad ko ka gay pero dili ko tantong halata kay panglalaki man akong suot nga sanina.
Bisan buwag na mi, mag-chat-chat ra gihapon mi sa akong ex. Every time nga mag-chat mi, happy kaayo ko. One time niana siya nako makigbalik siya kay basin kuno ug kapuyon ko'g pinaabot sa iyaha ug basin sab daw makakita ko'g lain. Happy kaayo akong life ug gikilig ko.
Nagtungha pa diay ni siya karon sa Grade 10. Ganahan man gud ko niya Papa Joe kay gwapo ug chinito, boutan sad, ug walay bisyo. Pero naglibog ko karon kay imbes nag-uli na mi tagsa ra man siya mo-chat og text nako pero akoa ra sab gisabot basin busy lang siguro sa school.
If ever naa koy pangutana sa iyaha dugay pud mo-reply. Unsa may angay nakong buhaton Papa Joe para dili na nako siya awayon? Salamat sa pagbasa sa akong suwat.
YADS
Yads,
Kon gusto nimo nga dili na mo magsige og away tungod sa dugay niyang pag-reply, kinahanglan nimo siyang sabton ug hatagan og gamay nga space, labi na kay estudyante pa siya. Dili pasabot nga tungod kay dili dayon siya makatubag, wala na siyay pakialam nimo. Ayaw pud sige og remind ug pangutana sa matag higayon nga dili siya maka-reply.
Salig gamay sa inyong relasyon ug respetohi ang iyang oras sa eskwelahan. Kon naa kay gusto nga isulti, isulti lang sa malinawon nga paagi, dili pinaagi sa kasuko.
Ug labaw sa tanan, ayaw kalimot nga ang tinuod nga gugma dili puro kilig. Kinahanglan kini og pagsabot, pagsalig, respeto, ug pagpailob.
Kon gusto ninyo nga molungtad pag-usab ang inyong relasyon, makat-on mong duha sa paghatag og freedom ug pagsalig sa usa'g-usa. Pero tungod kay Grade 10 pa siya, importante sab nga respetuhon ninyo ang iyang edad, responsibilidad sa eskwelahan, ug mga limitasyon. Ayaw pugsa ang relasyon; unaha ang respeto ug kaayuhan ninyong duha.
Papa Joe
(sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)