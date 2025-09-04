Talk to Papa Joe: Tungod sa edad

Dear Papa Joe,
Sala ba diay mahigugma ang edaran sa usa ka batan-on? Ako diay si Liza, 35-anyos na ug dalaga pa gihapon. Naa man gud koy nahimamat nga lalaki nga naa niya ang akong gipangita sa usa ka lalaki nga gusto nakong matawag ug forever, pero ang problema kay halos katunga among agwat kay 67 na siya.
Sa tinuod, nagkahigugmaay mi sa usa’g-usa pero ang nagpugong lang mao ang mga tawo nga naa sa among palibot kay ila ko giingnan nga manggamitay kay yutaan man sad ni ang lalaki. Ang ako sad gikahadlokan kon madawat ba sad ko sa iyang mga anak kon masayod sila nga karelasyon nako ilang amahan. Mao ni ang nakapalibog nako ron mao nga mangayo ko og tambag nimo.
Liza,
Wala man na sa edad unta basta capable mo sa paghigugma sa usa'g-usa. Hinuon sa inyong sitwasyon kay dili gyud mo makalikay sa mga estorya sa mga tawo kay nakita man gud nila ang agwat sa inyong edad ug matandi nila sad sa kahimtang sa lalaki nga may katigayunan mao nga dili malikayan makasulti sila nga naa kay giapas kay bata pa baya ka kumpara niya so bagay nimo sama nimo ug edad. Kabahin sa iyang mga anak, huwata na lang ug magkaatubang mo, huwata unsaon pag-justify sa ilang papa ang inyong sitwasyon. Kon bati og panan-aw ang mga tawo ninyo, dili ta kaingon nga ing-ana sad og batasan iyang mga anak.
Papa Joe
(sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)