Talk to Papa Joe: Tungod sa kahubog

Dear Papa Joe,

I’m Loren, 30 years old ug nagtrabaho sa usa ka BPO company diri sa Cebu City.

Akong problema kay about sa akong pagbuntis. Ani man gud siya, naa koy boyfriend pero gabuwag mi two months ago so grabe gyud ang akong kamaoy that time. Since kay ako maoy team leader, naay mga under nako nga maluoy nako. Naa koy mga kauban nga gay friends ug mga maya sad.

One time nagkasabot mi nga mag overnight sa among rest day kutob ra sad sa kadungan naku og rest day. So mao to grabe ang preparation ug kuyog naku ako’ng mga gay friends ug mga maya unya nag-inom me og pwerti namong huboga. Enjoy kaayo mi ato nga time hangtod ni pass out ko ug buntag na nakamata. So, after sa rest day namalik na mi sa work as wala ra. Pero ang problema nako karon kay nabuntis ko pero wa ko masayud kinsa ang amahan kay hubog lagi ko. Unya wa man say mangangkon sa mga gay friends nako ug sa maya. Mao ni akong patambagan nimo.

LOREN

Loren,

Well, mao nay gahom sa bino kon mahubog ka. I’m sure nasayod mo sa inyong gibuhat ana nga time pero kana nga time napapas lang na tungod sa kahubog.

Pwede man nga sa kahubog nalaki sila o ilang imagination babaye sila ug ikaw lalaki pero nakahisgot man gud ka nga naay maya. Kaning maya new term man ni siya sa double blade mao nga daku og posibilidad nga kana siguro ang amahan.

Ingna lang nga magpa-DNA test mo inig gawas sa bata. Mao lagi nay resulta sa inom nga lunod patay ba. Huwata lang sa nga mogawas ang bata ug sabuta ang tanan nimo’ng kuyog ato nga mopa-DNA test mo para na lang sa sake sa bata.

PAPA JOE

