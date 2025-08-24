Talk to Papa Joe: Tungod sa kasilag

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Leondra, almost 50 na akong edad. Dalaga gihapon technically, may mga anak pero usa ray amahan. Biktima man gud ko sa pahimus, Paps, mao nga maski unsaon nako og tuon nga higugmaon ang maong lalaki wa gyud mahitabo maski daghan na among anak.
Sa tinuod nisuway gyud siya nga mahimong bana diri nako pero wa gyud ug ang nahitabo kapila nako nakasala niya kay di nako malikayan nga matagbaw ko sa lain kay sa iyaha sa kama. Hangtud niabot ang panahon nga naka desisyon ko nga molayas ug nitipon sa laing mga nilalang, pero wa ko niya apasa ug di lang kay usa pero daghan nako'g nakapuyo kay di man mo work ang relasyon. Karon ni communicate nako ang mga bata nga mobalik nila kay edaran na sad ko pero di naku matulon akong garbo. Mao ni akong problema karon ug tambagi ko.
LEONDRA
Leondra,
Sa edad nimo siguro karon, di nana kabahin nimo ang imong hunahunaon kung di imong relasyon sa imong mga anak samtang may panahon pa ug sila makat-on pagdumot nuon nimo puhon. Again way pagbasol nga mag-una, ikaw against sa mga anak nimo nga mahiubos.
Kung wa kay gugma sa ilang amahan, siguro i-establish gyud nimo imong relasyon nila isip inahan, siguro makat-on naka sa mga relasyon nga niagi nimo nga wa mo work out ug mao na kini ang higayon nga imong mga anak nasad siguro tagaan nimo sa gugma. Di man nila mahatag ang gugma nga imong gipangita sa usa ka lalaki, pero nila nimo mabatyagan ang gugma nga tinud-anay. Daghang salamat.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)