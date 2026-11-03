Talk to Papa Joe: Ugangan

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangalan nga Ines, hide my real name sa email add. Magpatambag unta ko tungod sa akong kaagi sa akong ugangan kay maglalis mi tungod sa suweldo sa akong bana kay iyaha man pangayuon kay kuno inahan siya. Akong giingnan na ngano’ng mangita man ka sa suweldo sa imong anak nga naa man mi duha ka anak. Kasado man pud mi so naa koy katungod sa suweldo sa akong bana kay akoy nag-budget sa among inadlaw nga konsumo. Pero masuko gyud akong ugangan kay siya kunoy inahan siya maoy nag-anak sa akong bana mao nang naa siyay katungod. Unsaon man ko ni Papa Joe? Sakto ba nga akong ugangan ang magkupot sa suweldo sa akong bana nga minyo na man na iyang anak? Salamat Papa Joe, God bless.
INES
Ines,
Gusto kong ipasabot nimo nga lahi na ang kahimtang sa imong bana karon. Oo, inahan siya sa imong bana ug angay gihapon siyang tahuron ug tabangan kon makahimo mo. Apan karon nga minyo na ang iyang anak ug adunay duha ka anak, kamo na ang adunay kaugalingong pamilya ug responsibilidad. Dili angay nga pugson niya ang iyang anak nga ihatag ang tibuok suweldo niini. Mas maayo nga ang imong bana mismo ang makig-estorya sa iyang inahan ug magtakda og klarong limitasyon.
Ayaw tugoti nga mahimong hinungdan sa inyong panag-away ang suweldo. Hinumdomi, ang bana ug asawa kinahanglan magtinabangay sa pagdumala sa ilang panalapi, kay kamo ang direktang responsable sa panginahanglan sa inyong panimalay ug mga anak.
Ang pagrespeto sa ginikanan importante, apan kinahanglan sab nga respetohon ang kaugalingong pamilya nga iyang gitukod.
Papa Joe