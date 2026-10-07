Talk to Papa Joe: Uganganon

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko sa alyas nga Treshia, 35 years old, single, but naa na koy boyfriend. Three years na mi ni John ug plano namo nga magminyo next year. Apan duna lang mi problema.
Ang iyang mama sukad pa kaniadto di ganahan nako. Maglain ang iyang buot kon naa ko sa ilang balay o mahibawo siyang manglakaw mi ni John.
Magsige og panawag sa iyang anak kon asa mi, unsang dapita among giadto ug unsang orasa mauli ang akong BF.
Maka-irritate kay 38 years old na ang akong BF, apan maka-treat siya as if bata pa ang akong uyab.
Hinuon sa tulo ka magsuon, siya ra ang lalaki kay babaye ang duha. Siya sab ang youngest. Klaro kaayo sa iyang tinagdan diri nako nga di siya ganahan nako.
Tingali tungod kay di ko rich, di sama nila nga dunay kaya. Lower middle income ra ang akong pamilya mao tingali nga di siya ganahan magkarelasyon ug magminyo mi sa iyang anak. Di siya tigtagad nako bisan mo-greet ko niya.
Si John magsige og pakalma nako kay ing-ana ra kuno ang iyang inahan. Apan big deal nako kay mahimo baya nako siyang mother-in-law kon makasal na mi. Kana kon madayon. Unsay imong hunahuna ug ikatambag, Noy Kulas?
TRESHIA
Tresh,
Dunay basehanan ang imong kabalaka kay tinuod, imo man siyang mahimong mother-in-law.
Apan ang imo sab nga hunahunaon mao ang imong boyfriend nga maoy imong ikauban sa tibuok kinabuhi nga seguradong mopili nimo sa higayon nga iya ka nang pakaslan.
Malikayan ang friction ninyo sa iyang inahan kon maglahi mo sa pagpuyo ug kanang di sab mo silingan.
Mao na ang imong seguruon nga maoy mahitabo kon makasal na mo. Kanang di mo motipon.
Kanang friction tali sa in-laws universal man tingali na kay bisan sa ubang mga kultura naa gihapon na. Sagad ana mao ang mga mother-in-law.
Tingali ang rason niana mao nga dunay mopuli niya sa kinabuhi sa iyang anak diha sa influence, emotional attachment ug attention.
Ayaw lang panumbalinga kon lahi ang inyong pinuy-anan. Palabya, ayaw tubayi aron di modako.
Makita pa sa imong BF nga strong ang imong personalidad. Kamo man ang mag-uban sa tibuok kinabuhi. Kamo ang magtukod og ugma, di sila. Mao na ang hunahunaa kanunay bisan ma-irritate na kaayo ka.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com