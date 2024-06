Talk to Papa Joe: Unay

Dear Papa Joe,

Ako diay si Trixie, di nako tinuod nga ngalan, 26 yrs old. Dili ko kasado apan duna mi tulo ka mga anak.

Ang akong problema karon nag-suffer ko sa akong anxiety ug depression. I live unhappy. I live my life like a living hell tungod sa akong ka miserable. Nangita ko og asa ko dapi­ta malingaw kay badlungon man akong partner, bisyuso, managmal kon magrabihan sa drugs ug palahubog. Apan good provider siya.

Karon, exactly nag-chat chat mi sa akong ig-agaw ug way langan weeks ra namu nga chat, nagkasinabot mi. Mao to, Papa Joe, natintal ko ug akong gisuwayan mao to nahitabo ang dili angay mahitabo. Hangtod nga gisige na namo pero bisan pa man I felt guilty. Dili gihapon ko happy sa akong gibuhat.

Until such time, gi-try nako nga molikay ko. Gi-try nako nga dili magpatintal. Gi-try nako nga biyaan ang akong bisyo sa akong ig-agaw kay nasayud ko nga dakong sayop ang akong gibuhat. Pero dili mi uyab sa akong ig-agaw, walay label. Sport ra mi pero ako magpangita nako niya. Mingawon na ko niya kay na-attach na ko niya ug na-inlove.

Gusto man gud nako nga ma-feel nga ma-in love pod nako akong ig-agaw nga mo- chat ra man siya nako kon makighilawas na pod siya. Four years na mi sa akong ig-agaw until now. Gusto na ko mobiya apan maglisod akong feeling. Nisamot na hinuon ko og ka depress. The more dugayon, the more ko maglisod og gawas. Palihug tambagi ko kon unsay angay nakong buhatun.

Trixie

Trixie,

Day, ikaw ra gyud ang makatabang sa imong kaugalingon kay mismo ikaw nasayud unsay sakto. Kon mahadlok ka og Ginoo ug nagatuo ka Niya, kana pa lang makamata na ka. Determinasyon ra gyud ang kinahanglan para maundang na. Kay maski pila pa ang mo­tambag nimo, kon imo gihapon gipangita ng butanga, mao ra gihapon. Hunahunaa imong mga anak, respitoi imong kaugalingon samtang wa pa ka momabdos sa imong ig-agaw unya laing problema na sad.

Papa Joe

