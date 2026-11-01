Talk to Papa Joe: UTANG

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Maricel ug hinaot pa masabtan ko sa uban. Tinuod di ko maayo mobayad og utang. Nataktak man gud ko sa work ug ang nahitabo naglisod nako og apply karon tungod sa edad. Wa man sad ko magtinapulan kay nanglabada man ko pero kuwang ra sad isip single parent kay dugay nami buwag sa akong bana, tua na siya lawom sa yuta. Mao to nakautang ko sa akong silingan og P5,000, ako siyang gihangyo nga hinahinayan lang nako total suweto man siya sa akong pagkabutang. Karon wa nako mabayri kay gusto niya tingob unya pila ra may kita sa labada kuwangon man. Iya na man ko gi-post sa iyang Facebook, gipakauwawan man ko nga tugatuga og utang di kabayad ug ang nahitabo giaway nako kay defenseless na man ko, wa man ko molikay galisod lang. Sakto bana iyaha? Tambagi ko.
Maricel,
Nasabtan nako ang imong kahimtang. Dili lalim ang mahimong single parent, mawad-an og trabaho, ug maglisod sa pagpangita og bag-ong panginabuhian tungod sa edad. Akong tambag, duola siya ug pakigsabot pag-usab. Isulti nga dili ka molikay sa imong responsibilidad, apan hangyua nga tugotan ka nga mobayad hinayhinay sumala sa imong kita sa pagpanglaba. Bisan gamay kada semana o bulan, basta adunay klarong kasabutan ug tumanon nimo.Hinumdomi, Maricel, ang kalisod sa kinabuhi dili angay ikaulaw, apan ang atong mga obligasyon kinahanglan atubangon. Ayaw kawala og paglaum. Padayon sa pagpangabudlay ug pagpaningkamot. Ug ayaw kalimot, ang atong dignidad dili masukod sa ka dako sa atong utang o sa atong kahimtang sa kinabuhi. Ang importante, andam kitang manubag sa atong mga responsibilidad ug maningkamot nga makabangon pag-usab.
Papa Joe
( Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)