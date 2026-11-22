Dear Papa Joe,
Mangayo lang ta ko og ideya unsaon nako ni among silingan nga sa akong tindahan mangutang og delata o bugas pero duha na ka mga buwan walay bayadbayad, Karon wa na tuod mangutang sukad akong gipaningil pero murag insulto man nako kay mag-inom sila, makapalit sila og beer pero di makabayad sa utang. Ang nakalain lang kay adto sila sa laing tindahan mamalit ug dili sa ako-a unya ug mahubog magpadungogdungog ba mura’g mangita og bikil. Suko na kaayo akong bana kay saba, wa na lang gani ko mosulti nga naa pa’y utang kay basin nuon og masuko akong bana ug magkina-unsa. Nisuway baya ko maningil nila sa iyang pares pero lahoslahos man ang panan-aw murag di moharong, ako naman nuon mauwaw. Unsaon kaha ni?
Sender,
Una sa tanan, ayaw kaulaw sa pagpangayo sa imong kaugalingong kuwarta. Hinaguan nimo kana ug ang mga baligya sa imong tindahan puhonan nimo nga kinahanglan usab nimo mapadayon. Dili sayop ang maningil sa tawo nga nakautang, kay dili man nimo sila gipangayuan og pabor, kon dili gipahinumdoman lang nimo sa ilang responsibilidad Akong tambag, likayi lang ang direktang panaglalis hilabi na kon nakainom sila. Ayaw sila komprontaha kon hubog kay basin mosamot pa ang sitwasyon ug mahimong gubot ang inyong panagsilingan. Pangitaa ang panahon nga malinawon sila ug sultihi sa maayong paagi nga kinahanglan na nimo ang bayad sa ilang mga nakuha nga baligya. Kon dili nila kaya bayran tanan, mahimo kang mosugyot nga hinayhinay lang, basta adunay klarong kasabutan kon kanus-a sila mobayad. Apan kon padayon silang magpakabungol, ayaw na gyud sila pautanga pag-usab. Mahitungod sa ilang pagpamalit sa laing tindahan ug pagpatama kon mahubog, ayaw patakag tubag. Dili nimo kinahanglan ang pakigkompetensiya kanila o pamatud-an nga mas maayo imong tindahan. Ang importante, limpyo imong konsensya ug wala kay gilapas nga katungod sa uban. Sultihi usab imong bana sa tinuod nga sitwasyon aron magkauyon mo sa inyong buhaton. Dili maayo nga magdala ka niini nga problema nga ikaw ra ang nag-antos tungod sa kahadlok nga masuko siya. Apan hangyoa usab siya nga kalma lang ug dili mangita og gubot.
Papa Joe