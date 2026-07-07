Talk to Papa Joe: Utang para sa utang

Dear Papa Joe,
Tagoa lang ko sa alyas nga Baby Girl, 33 anyos. Akong problema kay kabahin sa utang. Nagkautang-utang ko dihang nagsige ug kasakit akong kamanghuran nga anak ug wa nako ni buhata para sa akong mga luho. Gamay ra man gud among sweldo sa akong bana ug nagtungha na ang upat. Para di kaayo ko mauwawan, mangutang ko para ibayad sa pikas utang pero nagkadako na man hinuon akong alkanse. Wa na gud koy tug kay naglibog ko unsaon pagbayad ning tanan, kay nakasuway ko ug gipabarangay, pagkauwawa na man gyud. Di ba kaha ni silot namo kay akong bana sauna di man magtarong ug trabaho, manghilabot og butang para ibaligya. Di man nuon siya bisyuso, iyang gamiton ang halin para sad ilaag namong pamilya ug makakaon sa fastfood. Naa kay tip unsaon pag-manage sa budget?
Baby Girl
Baby Girl,
Ang utang makahurot gyud og kusog ug makatangtang og katulog, labi na kon ang hinungdan mao ang pagpangga ug pagluwas sa imong anak. Ayaw dayon hunahunaa nga gisilutan mo sa Ginuo.
Ang sakit sa anak dili silot, ug ang kalisod sa kinabuhi wala nagpasabot nga gibiyaan ta sa Ginuo. Usahay, pagsulay kini nga kinahanglan natong atubangon. Tinuod, adunay sayop nga nahitabo kaniadto sa imong bana sa dili pagtarong ug trabaho.
Kon tinuod nga nakasala siya, importante nga inyo kining ilhon, mangayo og pasaylo sa Ginuo ug sa mga tawo nga iyang nasaypan, ug paningkamutan nga dili na kini mausab. Apan ayaw isipa ang tanang panghitabo isip silot. Mas maayo nga tan-awon kini isip higayon nga magbag-o ug magsugod pag-usab. Mahitungod sa imong utang, usa ka butang ang kinahanglan nimo undangan: ayaw na pangutang aron ibayad sa laing utang kay padayon lang nga modako ang problema.
Papa Joe