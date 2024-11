Talk to Papa Joe: Vlogger

Dear Papa Joe,

Tagu-a lang ko sa pangan nga Wazzap Guys, usa ko ka content creator. Ang akong problema kay kabahin sa among friendship namong magbarkada. Among content kasagaran vines, murag comical skit ba. Dili paman nuon dako among kita kay dili pa man ing-ana kadaghan among followers. Kami naa gyud mi leader nga mahug ug siya ang bida namo.

Sa usa ka buwan mokita mi pinakadako siguro sa pagkakaron kay naa sa 10k ug pinakaubos mga 6k, so among bahinunon kay naa sa 2k minus namo sa mo-edit. Karon gusto niya mag-solo sa vlog pero kabalo mi mocollab siya og lain. Ang nakaapan lang kay dad-on niya among page kay siya daw gabuhat ug ga-admin ani. Wala baya kay mi know how ani kay mga taga promdi baya mi. So kami ani mawad-an mi og income kay kon magbuhat mi sugod mi sa uno. Unsa may ikatambag nimo ani? Salamat.

Wazzup Guys

Wazzup Guys,

Ang akong masulti ninyo mao nga, husaya sa na ninyo sa Barangay, mangita mo og settlement didto. Kung siya man gyud kaha nagbuhat sa account siya man ang naay katungod pero ipatigbabaw ninyo nga contributor mo.

Pwede mo magsabot nga samtang nagsugod mo, mo-share gihapon siya og income ninyo for a center time depende sa inyong gisabutan. Kay dili man nato malikayan nga inyong mga video ma-monetize man gyud gihapon, o dili ba kaha if dili mahusay ana, ipa-take down tanan video ninyo ug sugod sad siya og iyahang bag-o, ug adto na lang mo mo-explain sa comment sa followers if mangita ninyo. Kon gusto gyud mo ug legalidad, saktong proseso, konsulta mo og abogado.

Papa Joe

