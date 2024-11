Talk to Papa Joe: Wa ilha kay pobre

Dear Papa Joe,

Tagu-a lang ko sa pangan nga Ms. Depressed. Magpagawas lang ta kos akong gibati. Paminaw man gud nako gidat-ugan ko sa kalibutan, not literally pero wa ko kahibaw nganu’ng naingon ani ang dagan sa akong life. Namatay akong mama 6 years old ko ug sukad ato nga nawala sya nagkamalasmalas na akong life.

Pag edad nako’g 12 na­matay sad akong lola. Pami­naw nako walay gamahal nako sukad nawala sila kay nila ra ko naka feel ug pagmahal.

Karon man gud Papa Joe daghan kaayo ko’g problema ambot makaya pa ba kaha ni nako tanan nga ako ra. Akong mga kaliwat dili na moila nako kay lagi dili ko datu.

Makahiubos kaayo kay sukad namatay akong mama murag wa na sad ko nila giila nga kaliwat. Kanang naay mga family gatherings dili ko nila sampiton although naa man akong papa pero naa na sad lain pamilya pero in good terms ra mi sa akong stepmom. Akong pangutana lang, ingon ani ba jud diay basta wala tay kwarta? Dili ta datu? Dili ta ilhon? Kay ug mo-chat ta nila mangumusta dili mo seen, di mo-reply kay ilang pagtuo mangayo ta. Ngano’ng unfair man ang life.

DEPRESSED

Ms. Depressed,

Dili man sad ing-ana ka unfair ang life kung kamao sad ta mo-appreciate sa other side, akong buot ipasabot naa man sad kay mga paryente nga dili datu siguro nga parehas nimo. Ngano’ng sa mga naay kwarta ra man sad ka magpaila, total di man kaha ka mangayo?

Usahay kining relasyon nato maapektuhan gyud labi na sad if ang ginikanan nato mismo wa kaayo mopasuod nato daan sa mga paryente nato, naa man gyud tay mga paryente nga magpanagana basin maobligor sila.

Sabta lang sad kay kung buot hunahunaon mas gamay ang atong mga paryente nga datu unya ug makatabang nag usa mosunod ang uban unya ug mabalibaran na mahimo nang bati.

Reyalidad na nato day, salig lang sa kahitas-an kay tagaan pa ka niya ug mga tawo nga modawat nimo maski dili mo kadugo.

Laban lang ug ikaw nay makaginhawa, mao nay purpose nimo nga dili nimo sundon ang mga kaliwat nimo nga modedma sa mga pobre.

Papa Joe

