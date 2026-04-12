Talk to Papa Joe: Wa kauyon

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Ms. Akong mama five years na nga biyuda. Karon naa siya’y kaipon, three years na sila.
Giingnan ko niya nga plano nila magpakasal kay gi-encourage pud sila sa ilang simbahan nga magpakasal aron naay blessing gikan sa Ginoo ilang pagpuyo. At first dili ko mosugot kay lagi nakahunahuna ko sa akong papa pero ni-support ra gihapon ko ni mama kay mao may gusto niya.
Gisultian nako akong manghod nga babaye, suko kaayo siya. Daghan siya og gibuhian nga mga estorya like luodluod ra daw magpakasal. Dili man gud ganahan akong manghod sa lalaki kay dili sila magkasinabot.
Karon suko kaayo akong manghod, di daw siya moadto kon magpakasal among mama. Ending kami na nuon naglalis kay wala pud ko ganahi the way siya mangistorya bahin kang mama.
Dili na lang niya ipaubos iyang pride para sa among inahan. Reason nganong dili siya ganahan sa kaipon ni mama kay naglalis na sila bahin sa among manghod mga lalaki kay uban-ubanon sa kaipon ni mama mamaligya og soil, dili ganahan akong manghod ubanon among manghod nga lalaki kay init daw.
Ang sulti pud sa kaipon ni mama mas maayong makat-on og panginabuhi among manghod lalaki kay lalaki baya daw para inig sa panahon, kabalo siya maningkamot. Dili man pud ko ganahan sa kaipon ni mama, ikapila na pud mi nagtubag ana pero at the end kalimtan ra man namo nga murag way nahitabo. Mas pilion man nako kalimtan na lang para way samok ug para pud kang mama.
Ms.
Wa may kabilinggan imong mama sa legalidad kay biyuda man siya ug kamo naa na sad mo sa saktong edad seguro nga makasabot nga naay kalipay nga di nato mahatag sa atong mga ginikanan.
Di man sad nato ma-blame imong igsuon kon mao na iyang panglantaw sa ka relasyon sa imong mama. Tagai lang og panahon nga makasabot sad siya sama nimo. Ingna imong mama nga ipasulti sa iyang ka relasyon nga mopakita sad og worth ninyong mga anak, sama sa pagpakitang gilas sa inyong mga uyab sad kon naa man. I ampo lang na day, all is well.
Papa Joe