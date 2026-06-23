Talk to Papa Joe: Wa ko kasabot nako

Dear Papa Joe,
Please hide my name, naglibog kaayo ko karon. Ing-ani ni siya, niadtong Enero, nasakpan nako akong bana nga nagbisyo. Niangkon man siya ug dili lang usa ka higayon, kon dili kadaghan na niya kini nabuhat. Sa una, sige gyud siya’g ingon nga dili tinuod. Pero pag-abot sa punto nga nasakpan na gyud nako siya, niingon siya nga natintal lang daw siya tungod kay nag-away mi ug dakudako among panagbangi. Ako pa gani iyang gibasol sa nahitabo. Sukad adto, sige na lang siya’g gamit sa bisyo, mga tulo ka beses sa usa ka semana. Apan sukad nasakpan nako siya, nakita man pud nako nga naningkamot siya nga mausab. Nanambok na pud siya ug murag niayo na iyang dagway. Pero dili lang gyud malikayan nga kada adunay gamay nga lalis, akong mabalikbalik og sumbat ang iyang sayop kaniadto. Bisan pa man sa iyang bisyo sa una, wala man mi niya pasagdi. Sakto ra man pud ang iyang sweldo nga ihatag sa amo. Mura'g wala man unta'y dagkong problema, pero para nako dako kaayo nga butang ang iyang nabuhat nga pagluib sa akong pagsalig. Usahay gani, maghimohimo ko og istorya nga naa siyay kabit bisan wala. Duha pa lang ka tuig ang among kaminyuon pero mura'g kapoy na kaayo ug usahay ganahan na kong mosurender. Sukad Pebrero hangtod sa niaging buwan, wala gyud siya motubag o mosukol sa akong mga sakit nga sumbat kay kabalo man siya nga sayop siya. Apan pag-abot sa niaging semana, mura'g napuno na gyud siya tingali tungod kay sobra na kaayo ko. Mao nga karon, nabalaka ko sa among relasyon. Unsa man gyud akong angay buhaton?
Miss
Miss,
Simple ug mubo ra gyud akong matambag nimo, Naa pa mo sa period of adjustment. Karon pa gyud mo nakaila sa tinud-anay ninyong mga kinaiya. Ayaw na sige og hisgot sa sayop nga nakorehian na basin ug mapul-an ug maguba inyong relasyon. Ayaw na pagbuhat buhat og istorya, mas maayo nga mopaduol mo sa Ginoo ug ibutang sa sentro ang Ginoo sa inyong relasyon. Ayaw pagdali dali og desisyon nga mahimong mahayan nimo puhon.
Papa Joe