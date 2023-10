Talk to Papa Joe: Wa maliwat

Dear Papa Joe,

Tawga lang ko og Junior, 30 anyos, taga Talisay City. Ang akong problema kabahin sa akong asawa. Lima na mi ka tuig nga minyo ug kasado. Ako ni siyang giminyuan kay lagi nabuntis, pero di ako ang unang lalaki niya ug may uyab ni siya sa una nga silingan ra nila.

Sa diskuhan mi nagkaila ani niya dihang gaaway sila sa iyang uyab. Dugay naman sad ko naka­gusto niya mao nga ni take advantage ko sa sitwasyon ug ako siyang giduyugan pero unsa ba sa kalit lang giha­tag niya iyang pagka babaye diri nako. Gihangop ko sab. Mao to nabuntis ug ni demand nga magpakasal.

Pero karon lang nabantayan nako nga wa man maliwat ang bata nako kay pikot man ko og mata. Usahay bugalbugalan ko sa akong mga higala nga di daw ako. Pinangga baya namo ang bata ug ako baya ning apelye­do. Unsaon ko man ni, mangu­tana ba ko sa akong asawa? Tambagi ko.

JUNIOR

Junior,

Kon gaduda ka, mangutana ka, pero sa tarong nga pamaagi nga di mosangko sa away, labi na wa maliwat nimo ang bata. Kon silingan ninyo to iyang uyab, tan-awa kuno og may-ong may-ong ba kay kon kana liwat niya, aw siya ang galigwat. Pero kon gusto ka sa legal nga paagi, ipa DNA pero ayaw pagdahum nga kon imo nang buhaton, mag maayo pa ang buot ninyo sa asawa nimo kay para niya may pagduda naman ka. Ang problema ana kon imo gyud nang anak, unsaon nimo pagbawi pa balik sa imong asawa? Tsansa pa makigbuwag siya nimo sa kauwaw. Mao huna-hunaa una pag ayo.

PAPA JOE

