Talk to Papa Joe: Wa mobagay

Dear Papa Joe,
Medyo rated PG ni akong problema. Tagoa lang ko sa pangan nga Binoy, 30 years old, ug nagtrabaho sa usa ka BPO company. Naglibog ko sa akong life karon. Kon sa physical appearance lang makaingon ko nga naa nako tanan. Di sa panghambog guwapo ko ala Oppa ang dating, 5’11” akong height, ug player ko sa basketball sa among team sa company. Daghang tili kaayo nako nga chix sa among work place pero mas naalaan pa ko nila nga mahuyang kay wa man ko mopatol ug babaye, barkada naa nuon. Tungod kini sa akong gitagong sekreto, wala mo-match sa akong appearance akong “Bala” kon ang armas kay 45 ang bala kay baynte dos. Nakasabot na man seguro mo. Di lang nako idetalye. Makabaton pa kaha ko ug hinigugma despite sa akong kakuwang? Tambagi ko.
BINOY
Binoy,
Ang akong ikatubag nimo ana kay mubo ra gyud unta “O, makauyab ka.” Makauyab ka og manguyab ka. Wa pa man sad ko kadungog nga nanguyab og iyang gitunolan ug listahan sa sukod di ba? Hunahunaa nga naa man gani same sex relatioship nga ni-work gyud nga ang ilang kapares, wa gani maski de bomba nga bala pero mahibulong ka nganong kapareha pa niya ang gipunit. Mao nay gitawag nga gugma, walay gipili ug ikaw mohamag para manguyab. Ilha usa ang babaye, mailhan na nimo sa iyang batasan ug mo-matter ba gyud ng gihambing nimo. Importante nga mo-function pa. Basin sa built nimo di siya proportion pero kon gamay pa kang tawo basin standard ra gyud. Busa panguyab pero ilha usa.
Papa Joe
