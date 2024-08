Talk to Papa Joe: Wa nagpakabana

Dear Papa Joe,

Ako si si Jansen, 40 anyos na ang pangidaron ug usa ka engineer. Minyo na ug may mga anak.

Karon akong suliran kay kabahin sa akong pamilya, mama, papa ug mga igsuon.

Matinabangon man ko pero karon akong gilimitahan kay maora man og one way ra.

Maayo kaayo ni sila mangayo og tabang nako pero di gani ka pangumusta nako kon naunsa nami o ako pero makabasa lang ko sa Facebook nga maayo kaayo sila mo comment sa among mga paryente.

Karon gani nga nasakit ko, naospital, wa gyud sila kabalo, wa gyud sila nakabantay kon naunsa na ko.

Gisakitan kaayo ko pero wa lang gani ko mosaba sa akong asawa nga na depress ko nila.

Tambagi kaha ko unsay buhaton ko.

JANSEN

Jansen,

Maayo siguro sultihan nimo sila as in prangkahan ba kay basin unaware sila sa imong kahimtang kay naanad sila nga provider ka nga kanunay lang okay.

Basin kon masayud sila, makonsensya sila ug ma realize nila nga magkinahanglan sad ka nila.

Usahay kinahanglan nato sila pahinumduman. O basin di sa ka motabang ug makapangutana siguro sila nimo kon naunsa ka.

Ayaw lang sad dibdiba nga ma- depress ka kay naa sad kay kaugalingon nga pamilya, Bay.

PAPA JOE

