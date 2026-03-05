Talk to Papa Joe: Wala nay ayo

Dear Papa Joe,
Tagoa lang sad akong pangan please. Nakapatambag na ko nimo sauna, ang akong problema kay mao ra gihapon about sa akong bana nga murag way damgo sa kinabuhi, feeling ultitawo bitaw. Unya ako permi man ko niya selosan maski ako pa makasakop niya kuyog siya'g babaye pero ako pirmi iyang awayon. Tinuod man sad Papa Joe nga niduwa sad ko kay sa akong hunahuna, alkansi kaayo ko nga nagtinarong niya pero siya wala. Naa na diay mi mga anak ug usahay kon molikoy siya , moingon siya maylang kuno ug siya ang amahan sa among mga anak. Angkunon nako nga wa gyud ko mauyoni sa iyang pamilya kay napugos ra ni sila ug pakasal namo kay namabdos man ko pero dili ako ang nailhan gyud nga uyab sa ilang anak sauna, mao nga init gyud sila ug buot nako, labi na nga niadtong bata-bata pa ko daghang nahilambigit nako nga lalaki pero sa tinuod friendly lang ko pero unsaon man kining ubang laki buhatan man dayon ug estorya nga uyab mi bisan ug nagkasikit lang gamay ug nag-istoryahanay. Ambot, mao ni akong patambagan ninyo, angay ba nakong biyaan ning akong bana ug mangita na lang ug lain nga tinud-anay nako? Palihug tambagi ko.
MISS
Miss,
Usahay ang impresyon sa mga tawo di dayon mawala o di gyud mawala, pero ikaw ang nakaila sa imong kaugalingon ug kon tugbangan pa nimo imong bana, murag imong gipamatud-an kanila nga sakto sila. Istoryahi usa na ninyo inyong problema ug kon di gyud madala, pwede magsuportahanay na lang mo para sa inyong mga anak ug kon mahimo focus na lang sa imong mga anak, unya na lang na imong personal nga kalipay kay may anak kang atimanon. Unaha usa imong mga anak karon.
Papa Joe