Talk to Papa Joe: Wala nay gamit

Dear Papa Joe,
Tago-a lang sad akong name, tawaga lang ko og R. Nakabasa ko sa usa sa post nimo about sa payong nga kon wala nay uwan murag mahimong hasol ang pagbitbit niini. Mao kana akong na-feel karon sa akong sitwasyon. Sa daga pa ko ako ang nagtabang sa akong pamilya maski sa mga anak gagmay sa akong mga igsuon. Karon nga naminyo na ko ug nahitabo nga pobre ra sad akong nabana, matag higayon mosulti ko sa akong problema labi na sa pinansyal igo ra ko ingnon nila nga “ing-ana man gyud na ang kinabuhi R.” Nagpadungog-dungog lang sad ko basin maski ginagmay, naa silay ikadunol pero wala. Mao nga maka-relate ko sa payong. Wa ko masayod og angay ba ko tambagan o gusto lang ko makapagawas sa akong gibati. Labi na ingnon ko nila nga kahayahay sa akong kinabuhi sa gawas sa nag-OFW ko unya nasayod kuno ko nga pobre ko nagminyo pa gyud ko og pobre. Ing-ana bitaw nga mga sulti sakit kaayo.
R
R,
Maayo seguro nga mosulti ka sa tinuod nimong tuyo nila kay basin feeling nila nagpahungaw lang ka sa imong gibati ug strong woman ka, maong abiba ra sila kutob. O basin gyud wa silay ikatabang mao nga abiba ra sila kutob. Mas maayo masayran nimo ilang rason kay sa mabulingan imong hunahuna sa di mao. Hinuon makita nato nga may pagka-toxic mentality sila sa ilang gisulti nimo nganong nakigminyo ka og pobre nga kabalo man ka nga pobre ka ug maayo na unta imong kinabuhi isip OFW, kay naa man silay nabenepisyo nimo. Naa na man na, importante maayo ang inyong relasyon sa imong bana ug maningkamot lang gyud mo maski daghang pagsuway kay moabot ra gyud ang tubag sa atong pag-ampo sa saktong oras. Hinumdomi, naay mga rason nganong nahitabo ning mga pagsuway kanato.
Papa Joe