Dear Papa Joe,
Tawga lang ko’g Lisa. Bag-o lang mi nihawa sa among giabangan. Wala pami nipuyo didto, tarong kaayo among sabot nga kon mohawa mi kanang deposit namo makuha. Apan karon niana siya dili niya ihatag kay dili kuno na mao among sabot. Actually paps daghan og nausab sa among nasabutan tanan gipangsulti niya walay natuman. Ipabarangay ni nako paps para mahusay mi. Gitarong siya'g atubang sa akong pares mga wa silay batasan. Nagsingkasingka sila tapos nagbarog pa akong pares sa pultahan, gisirad-an siya wala gyuy batasan.
Dili ko kadawat sa ilang gibuhat sa akong pares maong ipabarangay ni nako sila.
Kato nga time paps wala ko niya dad-a, siya ray niadto kay kabalo siya basin daw magkagubot. Dili gyud ko mosugot sa ilang gibuhat. Para nimo paps unsay ikatambag nimo?
LISA
Lisa,
Sakto ra nga imong ipabarangay ang tag-iya sa inyong giabangan aron adunay pormal nga paghusay sa inyong panaglalis bahin sa deposit.
Apan akong tambag, ayaw tugoti nga ang kasuko maoy modala sa inyong desisyon.
Dad-a ang inyong kasabutan, mga resibo, ug mga mensahe isip ebidensiya.
Mas maayo nga didto ninyo husayon kaysa maglalis mo ug magbinastusay.
Mahitungod sa imong pares, nasabtan nako nga nasakitan ka sa ilang pagtratar kaniya. Apan ayaw na lang na patuli kay basin ang gamay nga panaglalis mosangpot pa sa mas dakong problema.
Hinumdomi, ang inyong tumong dili ang pagpanimalos kondili ang pagkuha sa hustong katungod nga angay para ninyo. Ipaglaban ang inyong katungod, apan buhata kini sa husto nga paagi. Dili kinahanglan nga makig-away ka aron mapamatud-an nga dili ka daog. Usahay, ang pinakamaayong kadaugan mao ang pagpakita nga bisan gitamay ka, kabalo gihapon kang modala sa imong kaugalingon uban ang dignidad ug respeto.
Papa Joe