Talk to Papa Joe: Walay kami diay

Dear Papa Joe,

Ako diay si Chloe, 18 years old. Ang akong problema diay kabahin sa puppy love. Naa man gud koy classmate nga lalaki nga grabe siya ka caring nako ug di ko maka-deny nga na fall na ko sa iyaha. Sige mi og chat chat pero wa gyud mi label. Wa man sad siyay gisulti nako nga nakagusto siya, basta happy lang mi together.

Dungan mi og tuon, kaon ug uli pero way kami. Until nahibaw-an nako nga he is dating someone nga campus figure sa amoa. Grabe ka sakit ug makahugno sa kalibutan. Nagdahum ra siguro ko ug mao ni patambagan nako nimo kon unsaon nako pag move on kay naapektuhan na akong pagtuon ron. Salamat.

CHLOE

Chloe,

Natural ra na, Day. Pre re­quisite na kon subject pa. Kon hagbong ka ana ron, take balik. Meaning di pa end of the world nimo sa love. Na misinterpreted lang nimo sigu­ro iyang closeness nimo ug di sad na malikayan. Maybe he is just enjoying being with you as a friend.

Usa pa di man na mao i­mong tuyo sa school, kon di ang pagkat-on para sa imong kaugmaon nga maoy gipani­nguha sa imong parents nga mabilin nila nimo. Mao nay huna-hunaa. Ayaw nang tawo nga bag-o ra mo nagkaila.

PAPA JOE

(sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)