Talk to Papa Joe: Way salig

Dear Papa Joe,

Palihog tagua lang ko sa akong alyas nga Myrna, 29 years old, minyo, kasado ug may usa ka anak. Nagtrabaho ko sa usa ka business process outsourcinng (BPO) o call center.

Di sa panghambug gwa­pa­hon kuno ko mao siguro daghang lalaki moibid-ibid nako pero loyal ko sa akong bana.

Akong bana usa ka truck driver ug di nako itago niya akong cellphone mao maka­basa siya sa mga message sa mga lalaki pero wa gyud nako replayi kay sa gikaingon ko na nga loyal ko.

Pero akong bana nagduda gyud siya ug iya kong gipapili nga moundang ko o moundang siya sa trabaho para kuhaon ko niya pirme.

Di ko makaundang kay doble ang akong sweldo kay sa iyaha.

So karon hatod-kuha ko niya. Pero mura naman ko og way buot nga bantayan pirme. Sakto kaha no? Tambagi ko.

MYRNA

Myrna,

Kon igo ra imong sweldo karon sa imong pamilya unya hatod kuha ka, wala koy nakita nga bati.

At least safe ka kay di baya sad maayo ang panahon karon, labi na gabii ba ron ang imong duty.

Naniguro lang na ang imong bana kay bisan sa unsa nimo ka loyal, pero ang kalibutan puno sa pagsuway.

Total kon maka realize ang imong bana nga buotan ka, basin mapul-an na sa sige og hatod-kuha nimo, moundang na ug manrabaho.

Gawas lang kon baga siya og nawong nagpabuhi lang siya nimo.

As long as wa nimo gikauwaw ang imong bana nga mosundo nimo ug igo ra ang imong sweldo ninyo, then go.

PAPA JOE

PAPA JOE